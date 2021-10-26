В Украине вспышка опасной болезни! Под угрозой все дети до 5 лет

Минздрав снова обращается к родителям, пока в стране проводят важное эпидрасследование

В Минздраве рассказали, как уберечь детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинских родителей призывают наверстать прививки, чтобы защитить детей от полиомиелита. Сейчас под угрозой все невакцинированные дети в Украине до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Откуда пришла угроза

В октябре 2021 года полиомиелит стал причиной паралича у невакцинированного полуторагодовалого ребенка в Ровенской области. В семье, где воспитываются 10 детей, семь заболели полиомиелитом. Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.

Врачи проводят эпидрасследование, и выясняют, кто еще мог подцепить болезнь. Она может поразить как невакцинированных детей, так и взрослых. "Пока продолжается эпидемиологическое расследование этого случая, под угрозой – все невакцинированные дети до 5 лет. Полиомиелит может вызывать паралич на всю жизнь, а иногда – привести к смерти", – отмечают в Минздраве. Реклама Первые симптомы Нужно немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медработнику, если у вашего ребенка появились симптомы: диарея,

тошнота,

рвота,

головная боль,

боль в животе и горле,

лихорадка или слабость в руках или ногах

Что это за болезнь

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, распространяется от человека к человеку через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

Часто носители полио не имеют никаких симптомов болезни или путают их с симптомами ОРВИ или расстройства желудка, однако продолжают инфицировать других, если у них нет достаточного количества прививок. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

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Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без поражения. Даже без поражения ЦНР полиомиелит способен сильно навредить больному. Любой из видов болезни несет существенную угрозу смерти человека.

Как уберечь своих детей

Главный санврач Игорь Кузин призвал родителей не рисковать здоровьем своих детей. Чтобы избежать заболевания полиомиелитом, необходимо:

проверить вакцинальный статус ребенка,

если вы отказались от прививок или пропустили по каким-либо причинам, обратитесь к семейному врачу или педиатру и наверстайте их.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет.

Все прививки бесплатны и есть во всех регионах Украины.

Украина на пороге вспышки

Если достаточное количество людей в стране вакцинируется (более 95%), распространение вируса прекратится. Однако показатели вакцинации неутешительны.

Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 году недостаточный, за 8 месяцев 2021 – 53%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

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