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В Украине введут локдаун на Пасху? Степанов дал ответ

19 апреля, 18:36

Виктория Барановская Виктория Барановская

В стране стабилизируется ситуация с COVID-19, но после майских праздников ожидают очередной рост новых случаев коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, пока что Минздрав не планирует вводить специальный режим на Пасхальные праздники.

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Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены, и они так же должны выдерживаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", – сказал он.

Министр отметил, что в данный момент в стране наблюдается положительная динамика, однако пока Минздрав не планирует снимать ограничения.

"Мы росли, как прогнозировал МЗ, до середины апреля, затем ситуация стабилизировалась. Сейчас количество больных, как показывает статистика, пошла вниз. Если сравнивать неделю до недели, то минус 14 тыс. за неделю. Это обнадеживает", – сказал он.

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В то же время Степанов сказал, что после Пасхи и майских праздников ожидается новый рост заболеваемости. Сейчас невозможно спрогнозировать как это повлияет на статистику.

"В любом случае мы ждем еще после Пасхи, через 3-4 недели, рост количества больных. Я в данный момент не могу сказать, до какой степени этот рост. Надо будет посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а ряд праздников, с 1 мая по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. с точки зрения эпидемиологии это добавит заболеваемости", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львове введут дополнительные ограничения на Пасху. Жители и гости города будут праздновать в условиях усиленного карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже "угрожал" на Пасху ввести новые правила карантина.

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карантин Пасха Максим Степанов локдаун
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