Українська
$ 26,91
31,95
  1. Последние новости Украины

В Украине введут новый локдаун? В Минздраве ответили

5 августа 2021 12:07

Виктория Барановская Виктория Барановская

Власти приняли решение продлить общенациональный карантин в стране

Власти не планируют из-за штамма коронавируса "Дельта" новый локдаун / Фото: коллаж "Сегодня"

Власти не планируют из-за штамма коронавируса "Дельта" новый локдаун / Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине продлят общенациональный каранатин, о новом локдауне из-за штамма коронавируса "Дельта" власти пока что не говорят.

Реклама

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - заявил он.

В тренде
Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку – СМИ
Крищенко с 2015 года возглавлял киевскую полицию

Дополняется...

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)Украина
"Карантинные" субсидии отменят, но не для всех – у кого останутся льготные нормы после 1 октябряЖКХ
Украину разделят жара и
Украину разделят жара и "похолодание": синоптик уточнила погоду на четвергУкраина
Тренд сменился. Доллар и евро рванули вверх – официальный курс
Тренд сменился. Доллар и евро рванули вверх – официальный курсФинансы
В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабмин
В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать КабминПроисшествия
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошло
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошлоУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять