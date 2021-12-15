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В Украине ввели День людей с историей рака – когда будут отмечать

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 17:08
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День ввели, чтобы привлечь внимание государства и общества к проблемам людей, живущих с онкологическим заболеванием
День людей с историей рака отмечается по всему миру
День людей с историей рака отмечается по всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно в первое воскресенье июня в Украине будут отмечать День людей с историей рака.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского был утвержден на заседании правительства 15 декабря 2021 года.

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Цель этого дня

В этот день люди вспоминают тех, кто пережил онкологическую болезнь и повышают осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются люди с таким диагнозом. Целью также является сделать всех людей, борющихся с онкологическими болезнями, видимыми для общества и государства.

День людей с историей рака отмечается во всем мире в первое воскресенье июня. Его отмечают не только онкопациенты, но и члены их семей, друзья и врачи.

В пояснительной записке к указу говорится, что такое решение принято с целью "чествования самоотверженной борьбы людей, больных раком, их силой воли и героического стремления к жизни".

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Случаи онкозаболеваний в Украине

Ежегодно в Украине диагностируется около 140 000 новых случаев онкологических заболеваний. Более миллиона людей живут с историей рака – те, кто пережил рак, те, кто впервые заболел, те, кто проходит лечение.

Почему День людей с историей рака нужен Украине?

Независимо от того, люди с историей рака уже закончили лечение, или до сих пор лечатся, все сталкиваются со многими проблемами:

  • с игнорированием своих потребностей;
  • со стигматизацией болезни;
  • с нехваткой информации об успешных историях лечения;
  • общество мало откровенно говорит о болезн;
  • существует много мифов и стереотипов относительно болезни.

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