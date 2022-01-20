В Украине ввели День памяти защитников Донецкого аэропорта

Соответствующий приказ подписали в Минобороны

Защитников Донецкого аэропорта будут чествовать 20 января/Коллаж: "Сегодня"

В Украине ежегодно 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта. Соответствующий указ был подписан в Министерстве обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Ежегодно 20 января будут организовываться и проводиться торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

"Это, в частности, мероприятия по чествованию памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые обороняли Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен зал памяти защитников Украины и памятный колокол", — сообщили в Минобороны.

В воинских частях Вооруженных сил Украины, высших военных учебных заведениях и библиотеках будут проводиться тематические встречи, лекции, книжные выставки, а также обсуждения документальных фильмов и кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта.

Бои за Донецкий аэропорт

Как пишет Wikipedia, бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года по 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами добровольческих формирований с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок и оккупационных войск с другой за контроль Донецкого международного аэропорта.

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Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище — "киборги".

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