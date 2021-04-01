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В Украине ввели электронную прописку, но получить ее смогут не все

1 апреля, 12:13

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Эксперимент будет постепенно расширяться

В Украине с 1 апреля стартовал эксперимент по электронной прописке. Вся информация о регистрации места жительства или о снятии с регистрации физлиц теперь должна передаваться Государственной миграционной службе и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде.

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Ввиду этого отпадает необходимость в бумажных заявлениях. Предполагается, что заявление о смене места регистрации нужно будет подавать в электронном виде, в том числе это можно будет сделать через портал "Дія", сообщает сайт "Сегодня".

Эксперимент по электронной прописке будет расширяться поэтапно:

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  • На первых порах дистанционно оформить регистрацию или перерегистрацию смогут владельцы ID-паспортов – при условии, что заявитель прописывается в то жилье, которым владеет сам. Можно будет прописаться и по другому адресу, если владелец жилья даст свое согласие – тоже в электронном виде.
  • Электронная прописка распространится на детей с 14 до 18 лет. Сейчас, напомним, дистанционно прописать к родителям можно только детей до 14 лет.
  • Сначала электронная прописка заработает в Киеве и некоторых областных центрах. Например, высокие шансы имеют Одесса, Харьков, Днепр.

Коротко о том, что еще изменилось с 1 апреля, – в нашем видео:

Видео: Сегодня

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регистрация прописка реестр место жительства Демографический реестр Дія

Источник: Сегодня

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