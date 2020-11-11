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В Украине ввели "карантин выходного дня"

11 ноября, 15:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство против введения полного локдауна, но нашло способ усилить карантин

Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании принял решение о введении в Украине "карантина выходного дня" с 14 до 30 ноября. Жесткие ограничения будут распространяться только на субботы и воскресенья.

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Во вступительном слове премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что вариант введения жесткого карантина на выходных Кабмин и Минздрав также обсуждали вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса.

"Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для большинства представителей бизнеса ресторанной, развлекательной и культурной сфер. В полной мере возобновим и расширим программы касательно поддержки компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства, выплаты на детей семей предпринимателей…" – сказал глава правительства.

После обсуждения данного вопроса правительство приняло решение о введении "карантина выходного дня" с будущих выходных, начиная с 14 ноября, и предварительно до 30 ноября. Министр здравоохранения Максим Степанов настаивал, что нужно "покарантинить" на выходных три недели.

Также отменяется адаптивный карантин и вся страна переходит на общенациональный карантин с ограничениями, которые действовали в оранжевой зоне.

"Задача – уменьшить на выходные дни потоки людей. Мы не останавливаем экономику страны. Предприятия будут работать, транспорт будет работать, но максимально все, кто могут оставаться дома, должны оставаться дома. Мы призываем общество в течение выходных разорвать цепочку заражений и уменьшать количество больных в Украине", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Денис Шмыгаль заявлял, что правительство готово поддержать предпринимателей во время усиленного карантина на выходных, поскольку новые ограничительные меры повлияют на работу части бизнеса. Кабмин готов компенсировать часть зарплат рабочих в связи с простоем производства, осуществить выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года.

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А вот эксперты из фармацевтической отрасли говорят, что "карантин выходного дня" ограничит права украинцев на доступность лекарств, а все из-за того, что будет запрет осуществления хозяйственной деятельности операторами почтовой связи в субботу и воскресенье.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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правительство карантин Кабинет министров

Источник: Сегодня

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