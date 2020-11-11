В Украине ввели общенациональный карантин: что изменится в будни

Вся страна будет придерживаться ограничений "оранжевой зоны"

Кабинет министров ввел на территории Украины общенациональный карантин.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Таким образом, действие адаптивного карантина прекращается, вместо него будут введены ограничения, которые ранее действовали на территориях с "оранжевым уровнем" эпидемиологической опасности.

Так, во все будние дни в регионах страны запрещается:

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проведение массовых мероприятий – концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других – при участии более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей).

деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%.

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения.

проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений.

оказание услуг общественного питания с 22:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос).

размещение посетителей на расстоянии менее двух метров между столиками и более четырех человек за одним столом (передвигаться по заведению клиенты могут только в масках или респираторах).

работа спортзалов, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв.м.

проведение учебного процесса в группах более 20 человек.

проводить обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы.

проведение плановых госпитализаций, кроме случаев срочного врачебного вмешательства.

Также вводится специальное время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 в объектах торговли и органах власти.

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Как сообщалось ранее, с 14 ноября в Украине будет действовать "карантин выходного дня". Подробнее о запретах – читайте в материале "Сегодня".

Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

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