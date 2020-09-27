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В Украине выпал первый снег: видео

27 сентября, 13:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

По-настоящему зимняя погода была на горе Поп Иван

В украинских Карпатах сегодня, 27 сентября, выпал первый снег.

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Соответствующее видео опубликовали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Отмечается, что снег шел на горе Поп Иван, что в Ивано-Франковской области.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

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Напомним, в прошлом году первый снег был немного раньше, 18 сентября. В комментариях пользователи советовали лепить снежную бабу и вспоминали погоду ранее.

Кроме того, мы сообщали, что Украину накрыла непогода. В результате сильных дождей и порывов ветра по состоянию на утро 27 сентября обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях.

Также смотрите, как стихия накрыла Ивано-Франковск:

Видео: galka.if.ua

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погода снег Карпаты Украина
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