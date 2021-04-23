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В Украине количество заболевших COVID-19 перевалило за 2 млн

23 апреля, 08:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине снова выросло количество случаев ковида – за сутки от коронавируса умерли 434 человек – подробности

В Украине за последние сутки, 22 апреля, подтвердили 14 277 новых случаев коронавируса. Это на 1958 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего болезнь подтвердили у 2 004 630 украинцев.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 434 человека. За все время эпидемии ковид унес жизни 41 700 украинцев, а вылечить удалось 1 552 267 инфицированных. Из них 18 964 выздоровели за последние сутки.

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Напомним, недавно медики предостерегли от лечения COVID-19 антибиотиками. Препарат ухудшает ход COVID-19 и замедляет выздоровление. С такой проблемой сталкивается каждый четвертый пациент, которого отправляют в стационар.

Отметим, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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