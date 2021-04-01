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В Украине снова "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки

1 апреля, 08:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 17 569 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также в стране зафиксировали наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 691 737 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 421 украинец, это наибольшее число с начала эпидемии (всего – 33 246). Вылечить удалось 1 323 083 инфицированных (9602 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Украина до лета получит 1,7 млн доз вакцины от COVID-19. До конца года планируется вакцинировать около 60% населения.

Также напомним, инфекционист назвал любимую "еду" коронавируса в организме человека. Наиболее обильно и много коронавируса на поверхности дыхательных путей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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