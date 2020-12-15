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В Украине выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

15 декабря, 08:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 8416 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 909 082 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 233 украинца (всего – 15 480). Вылечить удалось 522 868 инфицированных (16 150 – за последние сутки, это почти вдвое больше, чем новых заболевших).

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует рост показателей заболеваемости COVID-19. Министр утверждает, что в лабораторных центрах нет очередей на тестирование. По его мнению, стабилизировать ситуацию удалось, в том числе благодаря карантинными мероприятиями.

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Также напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию. Теперь предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов будут делать в том числе тому, кто был в тесном контакте с лицом с подтвержденным заболеванием COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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