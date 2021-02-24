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В Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

24 февраля, 08:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 152 человека

В Украине за последние сутки выявили 5850 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 317 694 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 152 украинца (всего – 25 461). Вылечить удалось 1 155 422 инфицированных (3645 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Самая худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому в этих регионах будут введены самые строгие ограничения.

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Также напомним, в Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19. В рамках программы COVAX Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз препарата в первом или втором квартале 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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