В Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 184 человека

В Украине за последние сутки выявили 5116 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 124 430 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 184 украинца (всего – 20 019). Вылечить удалось 812 368 инфицированных (15 951 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине растет число тяжелых случаев и рецидивов COVID-19. Инфекционист рассказала, что тенденция к росту тяжелых случаев среди заболевших COVID-19 наметилась еще с сентября, в основном в возрастной группе 40-65 лет.

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Также напомним, поставщик подписал договор на поставку COVID-вакцин в Украину. Так, на данный момент "Лекхим" является официальным и единственным поставщиком вакцины Sinovac Biotech в Украине. Получить препарат планируют в марте.

Кроме того, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 млн. Число жертв COVID-19 приближается к двум миллионам человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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