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В Украине выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19

16 февраля, 08:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 150 человек

В Украине за последние сутки выявили 3143 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 276 618 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 150 украинцев (всего – 24 542). Вылечить удалось 1 122 968 инфицированных (6189 – за последние сутки).

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Старт вакцинации от COVID-19 в Украине откладывается: что произошло

Ранее мы сообщали, что ВОЗ хочет вакцинировать от коронавируса даже переболевших. При слабом течении COVID-19 естественного иммунитета может оказаться недостаточно. При этом вакцинироваться от COVID-19 советуют только взрослым людям, потому что на детях исследования не проводились.

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Также напомним, для вакцинации украинцев сформировано почти 600 мобильных групп. На первом этапе будут вакцинировать медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19, работников лабораторий и экстренной медицинской помощи.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в ОАЭ предложил совместное производство вакцины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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