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В Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

4 февраля, 08:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 140 человек

В Украине за последние сутки выявили 5082 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщили на странице министерства здравоохранения в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 232 246 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 140 украинцев (всего – 23 229). Вылечить удалось 1 055 406 инфицированных (9 933 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что национальный план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки получат уязвимые категории населения.

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Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину. В некоторых регионах карантинные мероприятия можно ослабить до уровня "желтой" и "зеленой зон".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назвал главный недостаток вакцины "Спутник V". Он добавил, что Украина получит вакцину от китайской компании Sinоvac, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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