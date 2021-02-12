В Украине выявили почти пять тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от COVID-19 умерли 116 человек

В Украине за последние сутки выявили 4773 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 262 867 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 116 украинцев (всего – 24 174). Вылечить удалось 1 106 155 инфицированных (7211 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что на этой неделе делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Глава группы ответил на вопросы о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.

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Также напомним, британские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса. Главные признаки COVID-19 не изменились.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. Чем будут прививать украинцев от COVID-19 и какие эффективность и "побочки" у препаратов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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