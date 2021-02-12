Українська
$ 27,84
33,81
  1. Последние новости Украины

В Украине выявили почти пять тысяч новых случаев COVID-19

12 февраля, 08:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли 116 человек

В Украине за последние сутки выявили 4773 новых случая инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 262 867 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 116 украинцев (всего – 24 174). Вылечить удалось 1 106 155 инфицированных (7211 – за последние сутки).

В тренде
Нужна ли вакцинация, если человек переболел COVID-19: медики дали ответ

Ранее мы сообщали, что на этой неделе делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Глава группы ответил на вопросы о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.

Реклама

Также напомним, британские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса. Главные признаки COVID-19 не изменились.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. Чем будут прививать украинцев от COVID-19 и какие эффективность и "побочки" у препаратов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)
Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)Украина
Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожали
Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожалиФинансы
Курс доллара в Украине обосновался в новом диапазоне
Курс доллара в Украине обосновался в новом диапазонеФинансы
Циклон
Циклон "Волкер" несет в Украину снегопады и ледяные дождиУкраина
Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптик
Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптикУкраина
Гривня падает. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?
Гривня падает. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?Финансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять