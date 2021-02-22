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В Украине выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19

22 февраля, 08:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 53 человека

В Украине за последние сутки выявили 3206 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 307 662 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 53 украинца (всего – 25 156). Вылечить удалось 1 147 426 инфицированных (1353 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что по словам медиков, ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области критическая – в больницы впервые поступают тяжелые кислородозависимые дети с коронавирусом.

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Также напомним, главный санитарный доктор Виктор Ляшко заявил, что в Украине всем желающим бесплатно сделают прививки от COVID-19. В то же время в Украине разработали "дорожную карту" вакцинации. Она предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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