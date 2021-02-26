Українська
$ 27,93
34,15
  1. Последние новости Украины

В Украине выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

26 февраля, 08:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 146 человек

В Украине за последние сутки выявили 8003 новых случая инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 333 844 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 146 украинцев (всего – 25 742). Вылечить удалось 1 163 555 инфицированных (4244 – за последние сутки).

В тренде
Народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холода

Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Самая худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому в этих регионах будут введены самые строгие ограничения.

Реклама

Также напомним, в Украине стартовала вакцинация. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холода
Народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холодаУкраина
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуАвто
Первый вакцинированный украинец о COVID-19: Сначала был скепсис, потом – страх
Первый вакцинированный украинец о COVID-19: Сначала был скепсис, потом – страхУкраина
Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евро
Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евроФинансы
Нашествие поддельных гривен: каких фальшивок больше всего и как отличить от оригинала
Нашествие поддельных гривен: каких фальшивок больше всего и как отличить от оригиналаУкраина
В Украине повысился курс доллара и евро – НБУ
В Украине повысился курс доллара и евро – НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять