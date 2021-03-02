В Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 162 человека

В Украине за последние сутки выявили 5336 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 357 470 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 162 украинца (всего – 26 212). Вылечить удалось 1 176 918 инфицированных (5194 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что низкие показатели вначале первого этапа вакцинации от COVID-19 в Украине имеют объективные причины и еще не означают, что план сорван.

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Также напомним, Украина возвращается к адаптивному карантину. Самая худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому в этих регионах будут введены самые строгие ограничения.

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