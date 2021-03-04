В Украине выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 194 человека

В Украине за последние сутки выявили 10 057 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 374 762 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 194 украинца (всего – 26 591). Вылечить удалось 1 186 873 инфицированных (4837 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные "остатки" препаратов для вакцинации общественных деятелей.

Реклама

Также напомним, глава Минздрава обещает вакцинировать по 5 млн человек в месяц к лету. При этом сейчас планируется выйти на уровень в 10 тыс. прививок в день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама