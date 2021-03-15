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В Украине выявили почти семь тысяч новых случаев COVID-19

15 марта, 08:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 130 человек

В Украине за последние сутки выявили 6792 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 467 548 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 130 украинцев (всего – 28 433). Вылечить удалось 1 226 007 инфицированных (3491 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в восьми областях Украины и Киеве превышен уровень госпитализаций с COVID-19. Показатель госпитализаций – соотношение госпитализированных пациентов на 100 тысяч населения. Он не должен превышать отметку 60.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов тоже раскритиковал темпы вакцинации. Он отмечал, что к концу прошлой недели должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки, но пока в среднем около 3 тыс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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