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В Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

13 апреля, 08:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 457 человек

В Украине за последние сутки выявили 11 680 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 872 785 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 457 украинцев (всего – 37 758). Вылечить удалось 1 430 234 инфицированных (14 019 – за последние сутки).

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Напомним, в Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля.

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
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