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Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

27 апреля, 08:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако количество выздоровевших за сутки увеличилось – данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 7 915 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 038 248 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 432 украинца (всего – 42 950). Вылечить удалось 1 596 829 инфицированных (17 391 – за последние сутки).

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В Украине есть два кандидата на COVID-вакцину – Степанов

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее. По словам Степанова, это очередной препарат, который поступит в Украину в рамках инициативы COVAX, а партию в количестве 367 тыс. доз получили на прошлой неделе.

Об особенностях карантинной Пасхи в Украине – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин, читайте в материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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