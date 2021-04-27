Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако количество выздоровевших за сутки увеличилось – данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 7 915 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 038 248 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 432 украинца (всего – 42 950). Вылечить удалось 1 596 829 инфицированных (17 391 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее. По словам Степанова, это очередной препарат, который поступит в Украину в рамках инициативы COVAX, а партию в количестве 367 тыс. доз получили на прошлой неделе.

Об особенностях карантинной Пасхи в Украине – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин, читайте в материале сайта "Сегодня".

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