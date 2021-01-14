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В Украине выявили почти восемь тысяч новых случаев COVID-19

14 января, 08:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли более 160 человек

В Украине за последние сутки выявили 7925 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 138 764 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 162 украинца (всего – 20 376). Вылечить удалось 837 063 инфицированных (10 192 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для нового жесткого локдауна. Он добавил, что правительство планирует ввести адаптивный карантин, который будет применяться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе.

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Также напомним, в Украине бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски. Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, которые нарушают масочный режим.

Кроме того, в стране уже работают штрафы и для самих нарушителей масочного режима. Их предусматривает закон, который вступил в силу еще с 21 ноября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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