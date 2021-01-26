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В Украине выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19

26 января, 08:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 133 человека

В Украине за последние сутки выявили 2779 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 197 107 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 133 украинца (всего – 22 057). Вылечить удалось 965 835 инфицированных (12 538 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов обещает, что украинцев будут прививать от COVID-19 только безопасными и эффективными вакцинами, например Pfizer и Sinovac.

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Также напомним, за прошлую неделю выявлено 31 130 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1059 украинцев, выздоровели 81 554 человека. По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно о ситуации с эпидемией за неделю.

А тем временем в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе и магазины. Как будем жить с 25 января.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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