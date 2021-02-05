В Украине выявили почти пять тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 158 человек

В Украине за последние сутки выявили 4923 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 237 169 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 158 украинцев (всего – 22 707). Вылечить удалось 1 063 591 инфицированного (8185 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут ежемесячно делать по 5 млн прививок от COVID-19. Такое количество прививок могут делать без привлечения кабинетов для рутинной ревакцинации.

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Также напомним, за прошедшую неделю выявлено 27 643 новых случая заражения коронавирусом, умерли 846 украинцев, выздоровели 71 270 человек. Заметим, число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось на 10 284, а количество госпитализированных, наоборот, возросло – на 442. Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

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