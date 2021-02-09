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В Украине выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19

9 февраля, 08:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 127 человек

В Украине за последние сутки выявили 2656 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 249 646 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 127 украинцев (всего – 23 771). Вылечить удалось 1 084 608 инфицированных (8865 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов пообещал бесплатный доступ к вакцине от COVID для всех украинцев до конца года. Он подчеркнул, что речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не об обязательной прививке, поскольку вакцинация добровольная.

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Также напомним, в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование этой вакцины для пожилых людей.

Кроме того, ученые ВОЗ, которые продолжают изучать источники возникновения коронавируса, заявили о новых уликах происхождения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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