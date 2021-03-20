В Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 260 человек

В Украине за последние сутки выявили 15 292 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 535 218 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 260 украинцев (всего – 29 775). Вылечить удалось 1 253 972 инфицированных (5190 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

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Также напомним, в Украине более тысячи человек повторно заболели COVID-19. При этом пока неизвестно, это один и тот же штамм вируса или новые. Отмечается, что нет гарантий того, что переболевший не заразится повторно.

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