В Украине за превышение скорости могут лишать прав: подробности

В Украине за нарушение скоростного режимав населенных пунктах водителей хотят лишать "прав". Соответствующий законопроект уже зарегистрировали.
Об этом сообщает сайт Верховной рады.
Детали
Зарегистрировали законопроект 22 октября. Он называется "Проект Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах)".
Наказания за превышение скорости в населенных пунктах
- За превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев;
- За превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.
Какие наказания сейчас
В населенных пунктах действует ограничение 50 км/ч. Сейчас при превышении разрешенной скорости на 20 км/ч штраф составляет 340 гривен, а на 50 км/ч – 1700 грн.
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