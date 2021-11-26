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В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. новых COVID-случаев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 ноября, 08:17
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За все время пандемии в нашей стране заболело 3 400 340 человек
Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"
Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 208 человек;
  • летальных исходов – 608;
  • выздоровело – 24 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 400 340 человек;
  • выздоровело – 2 877 021 человек;
  • летальных исходов – 84 149.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1438 случаев;
Винницкая область – 860 случаев;
Волынская область – 589 случаев;
Днепропетровская область – 1022 случая;
Донецкая область – 970 случаев;
Житомирская область – 446 случаев;
Закарпатская область – 498 случаев;
Запорожская область – 1075 случаев;
Ивано-Франковская область – 313 случаев;
Киевская область – 714 случаев;
Кировоградская область – 182 случая;
Луганская область – 182 случая;
Львовская область – 850 случаев;
Николаевская область – 475 случаев;
Одесская область – 832 случая;
Полтавская область – 953 случая;
Ровенская область – 611 случаев;
Сумская область – 688 случаев;
Тернопольская область – 363 случая;
Харьковская область – 590 случаев;
Херсонская область – 289 случаев;
Хмельницкая область – 681 случай;
Черкасская область – 548 случаев;
Черновицкая область – 261 случай;
Черниговская область – 506 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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