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Новый всплеск! В Украине обнаружили более 8 тыс. COVID-случаев за сутки

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 января, 08:14
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Количество летальных исходов за 17 января возросло до 188
В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 17 января, зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни , это на 3 486 случаев больше, чем за 16 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 1 125 человек;
  • летальных исходов – 188;
  • выздоровело – 5 761 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 768 088 человек;
  • выздоровело – 3 561 923 человека;
  • летальных исходов – 98 549.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

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г. Киев – 972;
Винницкая область – 372;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 286;
Донецкая область – 365;
Житомирская область – 58;
Закарпатская область – 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область – 640;
Киевская область – 345;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 207;
Львовская область – 870;
Николаевская область – 148;
Одесская область – 350;
Полтавская область – 473;
Ровенская область – 370;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область – 678;
Херсонская область – 58;
Хмельницкая область – 239;
Черкасская область – 214;
Черновицкая область – 475;
Черниговская область – 151.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине одна область приблизилась к красной зоне

В оранжевой карантинной зоне находятся Сумская и Ивано-Франковская области. В последнем регионе эпидпоказатели ухудшились.

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Так, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики уровня COVID-госпитализаций – 54,3%. Норма должна составлять не более 50%.

Кроме того, замечен рост коэффициента выявления случаев инфицирования – в Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской – 29,2%. Норма должна быть не более 20%.

К слову, остальные области Украины входят в желтую карантинную зону.

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