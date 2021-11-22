В Украине за сутки обнаружили больше 7 тыс. новых COVID-случаев

За все время пандемии в нашей стране заболело 3 340 407 человек

Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 579, а медработников – 74.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 501 человек;

летальных исходов – 326;

выздоровело – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 340 407 человек;

выздоровело – 2 773 490 человек;

летальных исходов – 81 598.

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