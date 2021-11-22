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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине за сутки обнаружили больше 7 тыс. новых COVID-случаев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 ноября, 08:13
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За все время пандемии в нашей стране заболело 3 340 407 человек
Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"
Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 579, а медработников – 74.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 501 человек;
  • летальных исходов – 326;
  • выздоровело – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 340 407 человек;
  • выздоровело – 2 773 490 человек;
  • летальных исходов – 81 598.

Ранее мы писали:

  • На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
  • В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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