В Украине за сутки обнаружили больше 7 тыс. новых COVID-случаев

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 579, а медработников – 74.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
Далее по теме
- госпитализировано – 2 501 человек;
- летальных исходов – 326;
- выздоровело – 10 540 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 340 407 человек;
- выздоровело – 2 773 490 человек;
- летальных исходов – 81 598.
Ранее мы писали:
- На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
- В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.