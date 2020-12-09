В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

За сутки от коронавируса умерли более 270 человек

В Украине за последние сутки выявили 12 585 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 845 343 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 276 украинцев (всего -14 204). Вылечить удалось 451 118 инфицированных (14 554 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что Украина ведет переговоры с пятью производителями вакцин от коронавируса. Среди них Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Всего в Минздраве планируют вакцинировать половину населения страны.

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Также напомним, медики предупредили, что детям с бессимптомным коронавирусом грозят тяжелые осложнения. Заблаговременно предотвратить их можно при условии сдачи ИФА-теста на антитела. Он покажет наличие иммуноглобулинов, которые означают, что ребенок переболел COVID-19.

Кроме того, Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению и вакцинации против COVID-19. В ближайшее время должна состояться онлайн-конференция между министерством и представителями частных больниц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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