В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

За сутки от коронавируса умерли 195 человек

В Украине за последние сутки выявили 6409 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 130 839 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 195 украинцев (всего – 20 214). Вылечить удалось 826 871 инфицированных (14 503 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что первую украинку вакцинировали от коронавируса. Наталия Гракова уже более 20 лет живет в Соединенных Штатах. После того как получила первую дозу вакцины от коронавируса Moderna, она заявила, что без сомнений пошла на это и призвала не бояться вакцинироваться.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть основания для продления жесткого карантина после 24 января. Он выступает за увеличение длительности локдауна.

Кроме того, врач-инфекционист из Харькова Инна Андрусович предупредила: в конце января мы можем увидеть рост до 16 тысяч больных в сутки. Минздрав надеется сдержать новую волну заболеваний действующим карантином.

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