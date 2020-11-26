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В Украине за сутки впервые выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19

26 ноября, 08:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус не отступает

В Украине за последние сутки выявили 15 331 новый случай инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 677 189 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 225 украинцев (всего – 11 717). Вылечить удалось 317 395 инфицированных (9 617 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если не остановим рост эпидемии — будет полный локдаун. По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится, будут жесткие ограничения.

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Также напомним, врачи из Канады и Великобритании назвали несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Спутанность сознания — первое, с чем обычно сталкиваются больные COVID-19.

Кроме того, врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что при коронавирусе нет необходимости обязательно делать компьютерную томографию или рентген легких. По его мнению, это никак не влияет на тактику лечения.

Комментарий врача. Источник: t.me/COVID19_Ukraine

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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