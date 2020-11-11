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В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

11 ноября, 08:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус набирает обороты

В Украине за последние сутки выявили 10 611 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 489 808 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 191 украинец (всего – 8947). Вылечить удалось 221 459 инфицированных (6802 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что на фоне распространения в Украине коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов просит Верховную Раду принять законопроект об увеличении ответственности за отсутствие защитных масок.

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Также напомним, у некоторых пациентов, инфицированных коронавирусом, может появляться раздражение на пальцах ног и рук. Этот симптом болезни назвали "ковидными" пальцами.

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Кроме того, в украинском Минздраве рассказали, что пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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