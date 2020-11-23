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В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

23 ноября, 08:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус не отступает

В Украине за последние сутки выявили 10 945 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 635 689 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 124 украинца (всего — 11 075). Вылечить удалось 291 060 инфицированных (4143 — за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что эксперт Минздрава по COVID-19 профессор Сергей Дубров заявил, что если в Украине количество заболевших коронавирусной инфекцией ежедневно будет 15-20 тысяч, то медицина "ляжет" и мы повторим сценарий первой волны пандемии в Италии, когда погибло много людей.

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Также напомним, врачи из Канады и Великобритании назвали несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Спутанность сознания — первое, с чем обычно сталкиваются больные COVID-19.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если не остановим рост эпидемии — будет полный локдаун. По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится, будут жесткие ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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