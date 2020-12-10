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В Украине за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19

10 декабря, 08:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 13 371 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 858 714 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 266 украинцев (всего -14 470). Вылечить удалось 465 021 инфицированных (13 903 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время Украина снова погрузится в локдаун – сегодня Кабмин утвердил новую дату и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина.

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Что такое локдаун, какие ограничения он предусматривает и на какой срок его ввели – читайте в материале "Сегодня".

Также напомним, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что январский локдаун – это безысходность. По его словам, власть должна была системно заниматься медициной и социальной защитой.

Кроме того, Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению и вакцинации против COVID-19. В ближайшее время должна состояться онлайн-конференция между министерством и представителями частных больниц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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