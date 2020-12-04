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В Украине за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19

4 декабря, 08:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 15 131 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 787 891 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 235 украинцев (всего – 13 195). Вылечить удалось 397 809 инфицированных (13 383 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что ВОЗ может включить вакцину производства Pfizer и BioNTech в список препаратов для применения в экстренных случаях при коронавирусе.

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Также напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.

Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что, скорее всего, локдаун в Украине будет введен. Определение даты будет зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, а именно занятости коек в больницах. По информации Минздрава, на нынешний момент есть 52 тысячи коек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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