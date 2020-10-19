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В Украине за сутки выявили более 4700 случаев COVID-19

19 октября, 08:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли более 60 человек

В Украине за последние сутки выявили 4766 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 303 638 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 66 украинцев (всего – 5673). Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных (1112 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 171 476 человек (+3588 за сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине расширилась "красная зона". Самые жесткие ограничения вводят уже в 7 областных центрах.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кто чаще всего умирает от коронавируса. По его словам, в Украине из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет, – 75,7%.

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Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что заразившихся коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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