В Украине за сутки выявили более 6600 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 6677 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 355 601 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 126 украинцев (всего – 6590). Вылечить удалось 145 336 инфицированных (2799 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 203 675 человек (+3752 за сутки).

Ранее мы сообщали, что в Минздраве прокомментировали возможность вспышки COVID-19 после выборов. Отмечается, что с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один из них умер.

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Также напомним, ВОЗ призвала прекратить политизацию COVID-19, из-за которой масштабы пандемии только расширяются. Глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебреисус сказал, что лидеры стран должны стараться сбалансировать угрозу жизни и средствам к существованию с необходимостью защиты медицинских работников и систем здравоохранения по мере переполнения отделений интенсивной терапии.

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Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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