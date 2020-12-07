В Украине за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 8641 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 821 947 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 145 украинцев (всего – 13 733). Вылечить удалось 423 704 инфицированных (5 123 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению и вакцинации против COVID-19. В ближайшее время должна состояться онлайн-конференция между министерством и представителями частных больниц.

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Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 20 миллионов украинцев будут вакцинированы от коронавируса за бюджетные средства. В первую очередь вакцину получат граждане в группе риска: старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и по профессиональному признаку.

Кроме того, первый в Украине мобильный госпиталь для больных COVID-19 откроют в декабре. Для этого уже выделены средства и Минздрав определил табель их оснащения и критерии к ним.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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