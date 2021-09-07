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В Украине за сутки выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
7 сентября, 08:20
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Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 300 504 человек
Украинцы будут носить маски до завершения пандемии COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы будут носить маски до завершения пандемии COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 2197 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1424 случая больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 300 504 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 53 жителя Украины (всего – 54 054). Вылечить удалось 2 214 606 инфицированных (1429 – за последние сутки).

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После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

  • Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);
  • Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
  • Изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону.

Также напомним, COVID-19 "косит" молодых. Врач-инфекционист назвал новые симптомы заражения.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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