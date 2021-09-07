В Украине за сутки выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 2197 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1424 случая больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 300 504 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 53 жителя Украины (всего – 54 054). Вылечить удалось 2 214 606 инфицированных (1429 – за последние сутки).
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После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.
- Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);
- Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
- Изменены правила пересечения границы.
Ранее мы сообщали, что Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону.
Также напомним, COVID-19 "косит" молодых. Врач-инфекционист назвал новые симптомы заражения.
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