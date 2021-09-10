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В Украине за сутки выявили более 3600 новых случаев COVID-19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
10 сентября, 08:12
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Коронавирус продолжает распространяться по стране, за сутки умерли 76 украинцев
В Украине стало больше больных COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине стало больше больных COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 3615 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 48 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 310 554 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 76 жителей Украины (всего – 54 251). Вылечить удалось 2 218 873 инфицированных (1310 – за последние сутки).

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"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);

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    риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону.

Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.

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