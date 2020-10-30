В Украине за сутки выявили более восьми тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 173 человека

В Украине за последние сутки выявили 8312 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 378 729 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 173 украинца – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии (всего – 7041). Вылечить удалось 155 026 инфицированных (3394 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 216 662 человека (+4745 за сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В постановление правительства от 25 марта внесено изменение срока действия режима ЧС – с конца октября его продлили до 31 декабря.

Также напомним, в Еврокомиссии призвали не закрывать границы внутри ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель также против закрытия границ.

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Кроме того, в Минздраве прокомментировали возможность вспышки COVID-19 после выборов. Отмечается, что с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один из них умер.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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