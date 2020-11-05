Українська
$ 28,51
33,42
  1. Последние новости Украины

В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

5 ноября, 08:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус набирает обороты

В Украине за последние сутки выявили 9850 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 430 467 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 193 украинца (всего – 7924). Вылечить удалось 184 782 инфицированных (8378 – за последние сутки, это наибольшее число с начала эпидемии).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, насколько больницы обеспечены кроватями с кислородом. В Минздраве обещают 100 тыс. ПЦР-тестов в сутки до конца года.

В тренде
В Украине немного потеплеет, а местами пройдут дожди: прогноз на 4 ноября (карта)

Также напомним, в метро Киева вводят жесткий контроль карантина. Контролировать соблюдение карантинных норм в вагонах и на перронах будет "Муниципальная охрана".

Реклама

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введения карантина выходного дня, когда могут запретить работу кинотеатров, театров, ТРЦ, заведений питания и спортивных заведений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?
СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?Политика
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделать
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделатьПолитика
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставку
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставкуПолитика
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставкуПолитика
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИ
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИПолитика
В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект Зеленского
В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять