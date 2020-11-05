В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 9850 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 430 467 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 193 украинца (всего – 7924). Вылечить удалось 184 782 инфицированных (8378 – за последние сутки, это наибольшее число с начала эпидемии).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, насколько больницы обеспечены кроватями с кислородом. В Минздраве обещают 100 тыс. ПЦР-тестов в сутки до конца года.

Также напомним, в метро Киева вводят жесткий контроль карантина. Контролировать соблюдение карантинных норм в вагонах и на перронах будет "Муниципальная охрана".

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Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введения карантина выходного дня, когда могут запретить работу кинотеатров, театров, ТРЦ, заведений питания и спортивных заведений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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