В Украине за последние сутки выявили 9 946 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 732 625 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 114 украинцев (всего – 12 327). Вылечить удалось 345 149 инфицированных (5771 – за последние сутки).

В тренде В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов озвучил предварительные результаты карантина выходного дня. Он считает, что ураганную динамику роста количества больных удалось сбить.

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Также напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине всеобщего жесткого локдауна на четыре недели. Он считает, что нашей стране не подходит итальянский вариант локдауна, где вводились жесткие ограничения в определенных регионах, в зависимости от эпидситуации.

Кроме того, доктор Комаровский рассказал, когда ждать спада эпидемии COVID-19. К концу 2021-го – началу 2022-го мы начнем обсуждать тему вакцинации, говорит медик.

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