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В Украине за сутки выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

13 ноября, 08:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 11787 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 512 652 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 172 украинца (всего – 9317). Вылечить удалось 233 849 инфицированных (6155 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что из-за COVID-19 с бедностью могут столкнуться миллионы украинцев. ООН прогнозирует не самую благоприятную ситуацию в Украине.

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Также напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине. Полный локдаун весной сработал на 100% и остановил распространение эпидемии.

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Кроме того, в Украине в ближайшее время начнут использовать новые тесты на коронавирус. На закупку новых экспресс-тестов выделен миллиард гривен.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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