В Украине за сутки выявили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли более 240 человек

В Украине за последние сутки выявили 7986 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 045 348 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 243 украинца (всего – 18 324). Вылечить удалось 698 190 инфицированных (16 355 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов. Выяснилось, что врачи стали чаще использовать экспресс-тесты на антиген.

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Также напомним, Украина бесплатно получит 16 млн доз вакцины. По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, этого количества хватит, чтобы вакцинировать 8 миллионов украинцев, поскольку на каждого нужно по две прививки.

Кроме того, Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. О половине смертей от коронавируса становится известно в первые три дня. Данные о 27% смертей имеют задержку больше одной недели, около 19% – более двух недель, а около 9% – больше месяца.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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